Саакашвили разорвал экономический договор с РФ

Президент Грузии Михаил СААКАШВИЛИ подписал указ о прекращении действия "Соглашения между правительством Грузии и правительством Российской Федерации (от 23 декабря 2000 года) о взаимодействии в восстановлении экономики в зоне грузино-югоосетинского конфликта и возвращении беженцев".

В указе отмечается, что Президент Грузии "поручил Министерству иностранных дел Грузии проинформировать о данном решении правительство РФ". Указ Президента за номером 261 датирован 20 апреля этого года и опубликован на сайте Минюста 21 июня, передает ИТАР-ТАСС.

Ранее высокопоставленные грузинские официальные лица заявляли о том, что "Россия без согласования с грузинской стороной осуществляет в Цхинвальском регионе различные социально-экономические проекты, в том числе строительство газопровода Алагир-Цхинвали", что, по мнению Тбилиси, "является нарушением вышеназванного соглашения". В Тбилиси заявляли, что "в случае продолжения Россией практики односторонних и несогласованных с Грузией экономических проектов в зоне югоосетинского конфликта власти Грузии пересмотрят это соглашение с РФ".

Российские представители отмечали, что Москва "намерена перейти на режим консультаций с грузинской стороной, чтобы проекты имели согласованный и системный характер".

В ответ на это в Тбилиси заявляли, что "эти предложения РФ являются попыткой легализовать нелегальные социально-экономические проекты, осуществляемые в зоне конфликта без согласования с Тбилиси".

Между тем, глава Южной Осетии Эдуард КОКОЙТЫ заявил в прямом эфире тбилисской телекомпании "Имеди" о готовности встретиться с Президентом Грузии Михаилом СААКАШВИЛИ". "Я открыт для обсуждения существующей ситуации и накопившихся проблем, я готов встретиться с Президентом Грузии как в прямом телеэфире, так и лично - сказал он. - Я уважаю Михаила СААКАШВИЛИ как главу государства Грузия, но я заявляю о неприемлемости для нас плана Тбилиси о предоставлении Южной Осетии автономии в составе Грузии, так как мы строим самостоятельное государство".

В свою очередь в Тбилиси заявляют, что Южная Осетия является неотъемлемой составной частью Грузии, ссылаясь на признание этого факта международным сообществом.