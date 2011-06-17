Европейский Союз отмечает свою готовность оказать Украине экспертную и финансовую помощь в имплементации Плана действий по либерализации визового режима.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства юстиции, об этом заявил министр Александр ЛАВРИНОВИЧ со ссылкой на результаты министерской встречи по вопросам юстиции, свободы и безопасности между Украиной и ЕС, которая состоялась 16 июня в Киеве.

По словам А.ЛАВРИНОВИЧА, обе стороны приветствовали достигнутый прогресс в вопросах визового диалога.

В частности, по итогам заседания стороны отметили, что по получении Украиной Плана действий по либерализации визового режима с ЕС визовый диалог между Украиной и ЕС вошел в операционную фазу.

В ходе встречи в Киеве стороны обсудили отчет Украины о прогрессе в имплементации первой фазы Плана действий по либерализации визового режима, в частности, ситуации с принятием необходимых законодательных изменений для достижения соответствующих стандартов.

Сторона ЕС приветствовала Отчет Украины о прогрессе в имплементации первой фазы Плана действий, и призвала Украину завершить решение других вопросов с тем, чтобы отвечать требованиям стандартов первой фазы.

Евросоюз отметил свою готовность оказать Украине экспертную и финансовую помощь в имплементации Плана действий в рамках существующих инструментов для Украины и с учетом согласованных приоритетов.

ЕС также отметил необходимость определения единственного ведущего участника переговоров со стороны Украины по этому вопросу.