Президент Йемена ранен шрапнелью чуть ниже сердца

Президент Йемена Али Абдалла Салех в результате обстрела получил ранение осколком шрапнели на несколько сантиметров ниже сердца, а также ожоги второй степени груди и лица, сообщает Би-би-си.

"Президент Салех находится в стабильном состоянии - он только что оправился от вчерашнего нападения", - цитирует Би-би-си заявление министра по международному сотрудничеству Йемена Хишама Шарафа (Hisham Sharaf).

В пятницу вооруженные люди обстреляли мечеть, находящуюся в непосредственной близости от президентского дворца в столице. В результате ранения получили премьер-министр, вице-премьер, спикер парламента и несколько политиков, пришедших на традиционную пятничную молитву. Погибли также несколько военнослужащих президентской гвардии.

Как передает йеменское официальное информационное Saba, за медицинской помощью в Саудовскую Аравию отправились глава парламента, премьер-министр и советник президента по вопросам безопасности, находящийся в тяжелом состоянии.

Также сообщалось, что на лечение в Саудовскую Аравию выехал и сам Салех, однако официальная Сана такую информацию опровергает.

Правительство Йемена возложило ответственность за обстрел на влиятельное племенное объединение хашид, напоминает РИА "Новости". Однако лидер объединения Садек аль-Ахмар заявил, что члены племени не имеют отношения к этой атаке. Напротив, ответственность за нападение он возложил на президента Салеха, пытающегося, по его словам, таким образом оправдать эскалацию насилия на улицах Саны.