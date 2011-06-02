Неаполитанская мафия печатала фальшивые евро в Бельгии

В Бельгии раскрыты и ликвидированы два нелегальных монетных двора, выпускавших фальшивые банкноты и монеты евро.

Как сообщил Европол, в рамках расследования, инициированного бельгийской полицией, с 30 мая по 1 июня прошла операция, в результате которой обезврежена бельгийско-итальянская преступная группа.

В подпольных мастерских в бельгийских деревнях Кем и Пьетон изъяты фальшивые монеты и приспособления для чеканки монет в один евро и 50 евроцентов.

"Это первый подобный случай в Бельгии. Организация была связана с итальянской мафией, неаполитанской "коморрой" и несколько лет выпускала фальшивые денежные знаки", - приводит Би-би-си слова представителя полиции.