Президент ЕП: они борются за свободную и демократическую Беларусь

Президент Европарламента Ежи БУЗЕК заявляет о незаконности приговоров экс-кандидатам в президенты Беларуси.

Об этом говорится в переданном агентству УНИАН комментарии в связи с вынесением судебных приговоров Николаю СТАТКЕВИЧУ и Дмитрию УССУ.

«Приговоры Н.СТАТКЕВИЧУ и Д.УССУ – оппозиционным кандидатам в президенты Беларуси – демонстрируют нечестность судебной системы Беларуси», - заявил Президент Европарламента.

«Эти оппозиционные лидеры должны быть поддержаны, а не осуждены. Они борются за свободную и демократическую Беларусь. Они против Беларуси, в которой власть сосредоточена в руках одного человека и его режима», - подчеркнул Е.БУЗЕК.

Он призвал к немедленному и безусловному освобождению всех политических заключенных и узников совести.

Е.БУЗЕК напомнил, что Европарламент в резолюции от 12 мая жестко осудил вынесение приговоров на основе обвинений в массовых беспорядках, а также осудил проведение закрытых судебных процессов, отказ предоставить задержанным возможность привлечь свидетелей, а также отказ во встречах с адвокатами.

«Европарламент рассматривает все обвинения против бывших кандидатов в президенты Владимира НЕКЛЯЕВА, Виталия РЫМАШЕВСКОГО, Н.СТАТКЕВИЧА, Д.УССА и Андрея САННИКОВА как незаконные и неприемлемые», - подчеркнул Е.БУЗЕК.

Как сообщал УНИАН, Н.СТАТКЕВИЧ и Д.УСС приговорены к 6 и 5,5 годам лишения свободы усиленного режима соответственно.

Из трех ранее осужденных экс-кандидатов в президенты Беларуси А.САННИКОВ приговорен к 5 годам лишения свободы, В.НЕКЛЯЕВ к двум годам лишения свободы с отсрочкой исполнения приговора на два года, В.РЫМАШЕВСКИЙ - к двум годам лишения свободы условно.