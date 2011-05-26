Саммит «Большой восьмерки» охраняют дроны и 30 вертолетов

Сегодня в французском Довиле открывается саммит стран «Большой восьмерки».

Главными темами саммита будут ситуация на Ближнем Востоке, революции в Северной Африке, борьба с терроризмом и ядерная безопасность, сообщает РИА «Новости».

Кроме того, впервые в истории G8 главы государств обсудят будущее глобальной компьютерной сети интернет.

Саммит глав государств "группы восьми" продлится два дня и завершится в пятницу.

Значительная часть повестки дня саммита была сформирована под влиянием недавних событий в мире: разрушительного землетрясения в Японии, которое унесло тысячи человеческих жизней и привело к катастрофе на АЭС "Фукусима", и серии массовых выступлений в арабских странах, итогом которых стала смена власти в Египте и Тунисе и острые конфликты в Ливии, Сирии и Йемене.

По словам источника в Елисейском дворце, первой общей темой глав государств станет ситуация в Японии: на рабочем завтраке в четверг слово будет предоставлено японскому премьеру Наото КАНУ. Затем, на рабочем заседании, участники саммита обсудят вопросы усиления мер ядерной безопасности, последствия аварии на АЭС "Фукусима" и трагедии на Чернобыльской АЭС, а также вопросы изменения климата.

Огромное внимание в ходе саммита будет уделено событиям в Северной Африке и на Ближнем Востоке. В частности, главы государств рассмотрят вопросы оказания финансовой помощи Египту и Тунису, экономика которых серьезно пострадала от недавних революций. Лидеры "восьмерки" также обсудят ситуацию в других странах региона. В частности, они попытаются нащупать общие позиции в отношении Ливии и Сирии, отношения к событиям в которых у членов группы разное.

Очевидно, не удастся избежать обсуждения скандала вокруг экс-главы МВФ Доминика СТРОСС-КАНА и возможных кандидатов на этот высокий пост.

Одним из главных вопросов саммита в Довиле станет инициированная французской стороной дискуссия о развитии сети интернет и ее влиянии на современное общество и экономику.

Одной из традиционных тем саммита "группы восьми" станет ситуация на африканском континенте. В частности, главы государств G8 проведут рабочий обед с лидерами ряда африканских стран, где будут затронуты вопросы международной поддержки экономического развития региона, содействия региональной и энергетической безопасности, а также эффективности помощи странам Африки. Особое внимание будет уделено странам, в которых недавно сменилось руководство - речь идет о Гвинее, Нигере и Кот-д'Ивуаре.

Еще одной постоянной темой станет обсуждение израильского-палестинского конфликта и путей его преодоления. В частности, речь пойдет о недавнем выступлении Президента США Барака ОБАМЫ, который заявил, что базисом урегулирования конфликта должно стать восстановление пределов Израиля по состоянию границ на 1967 год.

Кроме того, лидеры "восьмерки"остановятся на других традиционных темах - ситуация в Афганистане и Иране, вопросы нераспространения ОМУ, борьба с терроризмом, оргпреступностью и другими вызовами.

Помимо общих мероприятий, "на полях" G8 состоится целый ряд двусторонних встреч между главами государств и руководством международных организаций.

Всего в саммите примут участие два десятка глав государств и крупнейших международных организаций (ООН, ЛАГ, МВФ, Международный банк). Общая численность делегаций составит около 2,5 тысячи человек, а освещать работу саммита будут 3,5 тысячи журналистов.

В общей сложности, глав государств "восьмерки" будут охранять 12,2 тысячи полицейских, жандармов и военных. Для обеспечения безопасности задействованы дроны (беспилотные летательные аппараты) и около 30 вертолетов. Полеты в районе города временно запрещены: в любой момент в воздух готовы подняться истребители, в режим повышенной готовности приведены ракетные комплексы Crotal. С моря Довиль прикрывают силы ВМС Франции и жандармерии.