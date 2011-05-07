Авиакатастрофа в Индонезии: погибли по меньшей мере 25 человек

Командование Военно-морских сил Индонезии сообщило, что никто из 25 пассажиров и членов экипажа, находившихся на борту потерпевшего крушение в субботу пассажирского самолета Xian MA60, не выжил, сообщает РИА Новости.

Самолет Xian MA60 китайского производства, принадлежавший индонезийской авиакомпании Merpati, упал в море при заходе на посадку на востоке Индонезии. Самолет совершал рейс между городами Каймана и Соронг в провинции Западное Папуа. Самолет взорвался после падения в море. По другим данным, на борту находились 27 человек.

"Это произошло примерно в 500 метрах от взлетно-посадочной полосы... На место происшествия уже прибыли лодки рыбаков и поисково-спасательные команды", - заявил новостному интернет-порталу Detik.com официальный представитель министерства транспорта Индонезии Бамбанг ЭРВАН.

Причины катастрофы пока неясны, однако известно, что погода в районе аварии была плохой.

Почти год назад около 20 пассажиров пострадали, когда авиалайнер Boeing 737-300 со 103 пассажирами на борту той же авиакомпании Merpati сошел с посадочной полосы и упал в реку во время приземления под проливным дождем в аэропорту города Маноквари, также расположенного в провинции Западное Папуа. При этом самолет оказался в протекающей поблизости реке и раскололся на две части, однако все пассажиры остались живы.