В здание первого энергоблока Фукусимы-1 впервые вошли рабочие

В здание первого энергоблока аварийной японской АЭС "Фукусима-1" впервые после аварии вошли специалисты.

Внутри здания предстоит установить шесть вентиляционных устройств, чтобы снизить уровень радиации в энергоблоке, сообщает РБК со ссылкой на Associated Press. После этого специалисты установят охладительные системы, чтобы не допустить повторного перегрева и расплавления стержней реактора. Вода будет подаваться прямо под оболочку реактора, пока топливные стержни не будут затоплены. Предполагается, что работы внутри энергоблока займут 4-5 дней.

Напомним, разрушительное землетрясение 11 марта 2011г. магнитудой 9,0 и последовавшее за ним цунами разрушили инфраструктуру северо-восточных районов Японии и вывели из строя систему охлаждения реакторов на АЭС "Фукусима-1", что привело к пожарам, нескольким взрывам и утечке радиации на предприятии.

Спустя почти два месяца японские специалисты компании TEPCO по-прежнему пытаются ликвидировать утечку радиации и восстановить разрушенные здания реакторов. По некоторым данным, в зоне аварийной АЭС уровень радиации превышен в тысячи раз.