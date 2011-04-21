Лукашенко: у нас перед выборами было столько демократии, что просто тошнит

Президент Беларуси Александр ЛУКАШЕНКО заявляет о намерении усилить контроль за финансированием белорусских политических партий и средств массовой информации из-за границы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом А.ЛУКАШЕНКО заявил сегодня во время выступления в парламенте с посланием к белорусскому народу.

"Нам надо эту кормушку закрыть. Никакие политические процессы и даже средства массовой информации не могут финансироваться из-за пределов страны. Не могут и все. Такая ситуация. Будет стабильным государство, ситуация будет иная — мы посмотрим по иному на эти процессы. А сегодня это надо прекратить. Потому что деньги дадут на листовки, где будут призывать свергнуть, поломать, убить, застрелить. Больше всего дадут денег вот на такие акции из-за рубежа", - сказал А.ЛУКАШЕНКО.

Президент Беларуси в очередной раз подчеркнул, что власть обеспечила полную прозрачность избирательного процесса во время последних выборов Президента. "Накануне президентских выборов мы додемократизировались до того, что не только вас, но и меня, как человека, принимающего решения, подташнивало - ну уже столько было демократии, что просто тошнит", - добавил он.

По его словам, "группы людей и политики" советовали ему допустить Евросоюз и ОБСЕ к подсчету голосов на выборах 19 декабря 2010 года. "Я бы и на это согласился. Только это уже унижение государства. Мы сделали все, чтобы эти выборы были прозрачными", - заявил А.ЛУКАШЕНКО.