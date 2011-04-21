Лукашенко: Кто нас не послушал 10 лет назад, тех кости уже сгнили

У подозреваемого в совершении теракта в Минске было обнаружено еще не менее трех взрывных устройств, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко. "Сегодня правоохранительные органы обнаружили как минимум три. И было бы еще тяжелее, чем в метро", - сказал Лукашенко, выступая с посланием к белорусскому народу и парламенту в четверг.

При этом Лукашенко заявил, что после теракта уровень безопасности в Белоруссии не снизился. "Сейчас говорят, что у Лукашенко выбили главный козырь - самая безопасная страна была. Никакой безопасности мы не утратили. В семье не без урода", - цитирует белорусского лидера РИА новости.

Президент Беларуси видит две причины произошедшего теракта в Минске: "Первая - это внутренняя причина. Это мы создали почву для этого вместе с "пятой колонной" (оппозицией). Вторая - внешняя. Мы проверяем все - малейшие зацепки. Лукашенко отверг такие причины для теракта, как межрелигиозная, межнациональная розни, криминальные разборки и борьба между олигархами. "Здесь нет основы для теракта, на межрелигиозной розни и на межнациональной розни не мог возникнуть этот ужас. Ни евреи, ни русские здесь не могли сделать такое. С бандитами мы разобрались еще 10 лет назад. Кто нас тогда не послушал, тех кости уже сгнили. На основе бизнеса - нам нечего делить, олигархов у нас нет и собственность у государства", - заметил Лукашенко.

Напомним, что при взрыве в минском метро 11 апреля погибли 13 человек, почти 200 были ранены.