Обама написал Януковичу о Чернобыле и Фукусиме

Соединенные Штаты Америки будут придерживаться своих обязательств относительно помощи Украине в преодолении последствий Чернобыльской катастрофы.

Об этом идет речь в письме Президента США Барака ОБАМЫ к Президенту Украины Виктору ЯНУКОВИЧУ, сообщает пресс-служба украинского Президента.

Президент США напомнил, что со времени аварии на ЧАЭС Соединенные Штаты предоставили 240 млн. долларов на проекты по восстановлению Чернобыльского укрытия.

«Я хочу сообщить, что Соединенные Штаты делают дополнительный взнос в сумме 123 миллиона долларов на эти потребности, и призывают другие страны также увеличить их поддержку», - заявил американский Президент.

По его словам, США и американский народ поддерживают Украину в дни 25-й годовщины Чернобыльской трагедии.

«Мы воздаем должное героическим усилиям ликвидаторов, которые круглосуточно боролись с последствиями аварии 25 лет назад», - говорится в письме Б.ОБАМЫ.

Американский Президент также отметил, что существование зоны отчуждения вокруг места аварии убедительно напоминает, что уроки Чернобыля должны всегда оставаться в памяти человечества.

Он также высоко оценил мобилизацию усилий международного сообщества для помощи Японии в локализации аварии на АЭС «Фукусима Даичи» и в предоставлении поддержки японскому народу.

«Я приветствую усилия правительства вашей страны, направленные на помощь Японии - включая предложение относительно предоставления опыта Украины, приобретенного после Чернобыльской аварии. Пусть стойкость народа Украины и его усилия в преодолении последствий Чернобыля вдохновляют всех нас в будущем», - отметил Б.ОБАМА.