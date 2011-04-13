В России создана база данных о нападениях на журналистов

23:50, 13 апреля 2011
Мир
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Включая угрозы, ущерб имуществу, цензуру

В России создана первая база данных о нападениях на журналистов, сообщает Радио Свобода.

Она была представлена сегодня в Москве Союзом журналистов России и Международной федерацией журналистов.

Эта база данных включает все случаи нападения на журналистов, избиения, угроз, причинения вреда здоровью, имуществу, разные формы цензуры. Она позволяет также проанализировать реакцию властей и общества на подобные случаи, заявила на презентации проекта секретарь Союза журналистов России Надежда Ажгихина.

 

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