Скандал в Смоленске: Россия поменяла надпись на обелиске жертвам катастрофы

Российские власти сегодня ночью без ведома Польши заменили надпись на обелиске жертвам Смоленской авиакатастрофы, которая была установлена в первые дни после трагедии, сообщает польский телеканал TVN24.

По его данным, в новой надписи отсутствует упоминание о том, что делегация польских высокопоставленных лиц, погибших в авиакатастрофе, планировала почтить память расстрелянных в Катыни польских офицеров.

«Памяти 96 поляков во главе с Президентом Польши Лехом Качиньским, которые 10 апреля 2010 года погибли в авиакатастрофе под Смоленском», - написано сейчас на мемориальной таблице.

Ранее в надписи указывалась, что делегация направлялась на мероприятия в связи «с 70-й годовщиной советского преступления - человекоубийства в Катынском лесу над пленными офицерами войска польского в 1940 году».

Пресс-секретарь польского МИД Марчин БОСАЦКИЙ отметил в комментарии TVN24, что польские дипломаты заметили подмену сегодня утром, и сказал, что польская сторона попросила Россию объяснить причину замены.

«Нам сказали, что россияне поменяли надпись по двум причинам: во-первых, потому что мемориальная таблица была установлена без консультаций и согласования, а во-вторых, что она была на польском языке», - сказал он.