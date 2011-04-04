«Константин Ольшанский» с эвакуированными отплыл из Триполи

В ливийском порту Триполи завершен прием граждан на борт большого десантного корабля Военно-морских Сил Вооруженных Сил Украины «Константин Ольшанский» для их последующей эвакуации из этой страны. В 19.45 «Константин Ольшанский» отправился из порта Триполи.

Как сообщил УНИАН начальник пресс-центра - пресс-секретарь командования ВМС ВСУ Олег ЧУБУК, на борт корабля принято 193 человека, 85 из которых - граждане Украины.

Кроме украинцев, на «Константине Ольшанском» находятся граждане еще 14 стран, в том числе 34 человека - из стран СНГ.

По предварительным данным, 74 иностранца сойдут с корабля в порту Валетта (Мальта), куда украинский корабль должен прибыть завтра.

Как сообщалось, согласно указу президента Украины от 21 марта 2011 года, Министерству обороны была поставлена задача подготовить большой десантный корабль ВМС Украины «Константин Ольшанский» к выполнению гуманитарной миссии по эвакуации граждан Украины из Ливии.

В ночь с 22 на 23 марта корабль отправился из Севастополя в Средиземное море с целью выполнения упомянутой миссии. С 28 марта до сегодняшнего вечера "Константин Ольшанский", успешно осуществив переход из Севастополя в Ливию, находился на якоре у побережья.