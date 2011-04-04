Обама собрался на второй срок

Президент Соединенных Штатов Америки Барак ОБАМА заявляет о намерении во второй раз баллотироваться в Президенты США.

Об этом сообщает телеканал Euronews со ссылкой на официальный сайт Б.ОБАМЫ.

"Мы открываем офисы и начинаем обсуждать с теми, кто поддерживает нас, какой путь приведет нас к победе. 2012 год начинается сейчас", – цитирует Euronews видеоролик, размещенный на сайте.

После подачи заявки на участие в президентской гонке в Федеральную комиссию США по выборам Б.ОБАМА начнет сбор средств на свою предвыборную кампанию.

Как считают эксперты, для выдвижения своей кандидатуры и участия в выборах Б.ОБАМА сможет собрать беспрецедентную сумму в один миллиард долларов.

Как сообщал УНИАН, на предыдущих выборах Президента США, которые состоялись 4 ноября 2008 года, победу одержал представитель Демократической партии Б.ОБАМА. Б.ОБАМА стал 44-м Президентом страны.

Окончательно новый Президент США был избран 15 декабря 2008 года на заседании Коллегии выборщиков.

Срок каденции Президента США составляет 4 года.