США согласились продлить бомбардировки в Ливии на сутки

США согласились продлить участие своих войск в бомбардировках Ливии до понедельника, 4 апреля, сообщает AFP со ссылкой на заявление Пентагона. После того, как командование операцией перешло к НАТО, в Вашингтоне заявили, что США намерены ограничиться в операции вспомогательной ролью. 3 апреля был начат вывод американских сил из зоны конфликта.

Как заявили в оборонном ведомстве, с просьбой продолжить бомбардировки в Ливии к США обратилось руководство НАТО (с 31 марта организация официально возглавляет военную операцию). В связи с ухудшением погодных условий Брюссель попросил оставить в распоряжении альянса несколько американских бомбардировщиков.