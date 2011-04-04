США согласились продлить бомбардировки в Ливии на сутки
07:00, 04 апреля 2011Мир
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В связи с ухудшением погодных условий
США согласились продлить участие своих войск в бомбардировках Ливии до понедельника, 4 апреля, сообщает AFP со ссылкой на заявление Пентагона. После того, как командование операцией перешло к НАТО, в Вашингтоне заявили, что США намерены ограничиться в операции вспомогательной ролью. 3 апреля был начат вывод американских сил из зоны конфликта.
Как заявили в оборонном ведомстве, с просьбой продолжить бомбардировки в Ливии к США обратилось руководство НАТО (с 31 марта организация официально возглавляет военную операцию). В связи с ухудшением погодных условий Брюссель попросил оставить в распоряжении альянса несколько американских бомбардировщиков.
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