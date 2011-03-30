Обама: устанавливаю новую цель, разумную и необходимую

Президент США Барак Обама поставил перед страной цель сократить импорт нефти на треть к 2025 году, сообщает Би-би-си.

"Сегодня я устанавливаю новую цель, разумную, достижимую и необходимую. На момент, когда я был избран президентом, Америка импортировала 11 миллионов баррелей нефти в день. Чуть более чем через десять лет мы сократим этот показатель на треть", - сказал Обама, представляя в Джорджтаунском университете в Вашингтоне свою стратегию энергобезопасности.

Он подчеркнул, что понимает значение нефти как основы американской энергетики, и отметил, что США могут сотрудничать с Канадой, Мексикой и Бразилией - странами-соседями, где недавно были обнаружены новые нефтяные месторождения. По словам Обамы, в США уже ведутся разработка и оценка новых месторождений нефти и газа, в том числе на Аляске.