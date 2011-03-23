Турция направит к берегам Ливии 5 кораблей и подводную лодку

Военно-морские силы Турции помогут НАТО проконтролировать эмбарго на поставки оружия Ливии. Как сообщили сегодня представители НАТО в Брюсселе, Анкара согласилась направить к берегам Ливии пять кораблей и одну подводную лодку для участия в совместной операции по предотвращению контрабанды оружия для режима Муаммара Каддафи. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на турецкие СМИ.

Сегодня флотилия Североатлантического альянса приступила к патрулированию берегов Ливии.

Турция настороженно отнеслась к международной военной операции в Ливии, замечает РосБизнесКонсалтинг. Анкара призывает лидера Джамахирии М.Каддафи к отставке и немедленному прекращению насилия, однако турецкие власти ставят под сомнение целесообразность воздушных бомбардировок Ливии.