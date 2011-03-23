Страны НАТО не договорились о Ливии

Государства - участники НАТО не смогли договориться о принятии на себя командования военной операцией в Ливии.

На совещании, длившемся три дня, 28 представителей стран НАТО не смогли решить, кому Соединенные Штаты передадут руководство над операцией "Одиссея Рассвет". «Никакого решения о чем-либо», - заявил агентству Reuters после заседания неназванный американский дипломат. Он уточнил, что ключевой проблемой было отношение к операциям «по защите гражданского населения Ливии».

Прежде Германия категорически отказывалась от своего участия в любых военных действиях в Ливии, а турецкий премьер-министр Реджеп ЭРДОГАН заявил, что Турция никогда не будет направлять оружие на ливийский народ.

В ближайший вторник в Лондоне должно состояться заседание коалиции относительно дальнейших действий в Ливии.

Как сообщал УНИАН, международная коалиция начала операцию в Ливии 19 марта. ВВС и ВМС Франции, Великобритании и США начали обстрелы и бомбардировки объектов ливийских сил ПВО и позиций войск ливийского лидера Муамара КАДДАФИ. Операция в Ливии санкционирована ООН: она началась после того, как ливийские власти отказались прекратить огонь по требованию резолюции Совета Безопасности ООН от 17 марта.

В настоящее время в операции в Ливии участвуют 13 государств - 11 западных стран, а также Румыния и Катар. Кроме того, о готовности принять участие в бомбардировках заявили Объединенные Арабские Эмираты.

В то же время в некоторых странах удары коалиции сочли неизбирательным применением силы. О том, что участники операции в Ливии вышли за рамки полномочий, предоставленных им резолюцией ООН, заявило, в частности, руководство Лиги арабских государств. О своем сожалении после начала операции заявили также в Китае и России.