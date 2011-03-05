Саудовская Аравия запретила любые акции протеста

Власти Саудовской Аравии запретили подданным королевства проводить акции протеста и шествия. Об этом сообщает ИТАР-ТАСС со ссылкой на телеканал "Аль-Ихбария".

Цитируя заявление МВД страны, телестанция предупредила, что силы безопасности оставляют за собой право "использовать все доступные меры, чтобы не допустить нарушения общественного порядка".

В пятницу в Саудовской Аравии - консервативном суннитском королевстве - шииты отважились провести две акции протеста, которые были организованы в двух городах на востоке страны - Катифе и Хофуфе. В каждом из них в демонстрациях участвовали примерно по 100 человек, требуя выпустить на свободу шиитского имама Тауфика аль-Амира, арестованного властями после проповеди, в которой он призвал к борьбе с коррупцией и установлению в королевстве конституционной монархии. Они также добивались освобождения из тюрем своих родственников.