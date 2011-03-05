Украина примет участие в расследовании катастрофы Ан-148

Разбившийся самолет Ан-148 до сегодняшнего дня совершил 31 полет.

Об этом УНИАН сообщили в департаменте корпоративных коммуникаций ОАО «Объединенная авиастроительная корпорация» («ОАК»).

«До сегодняшнего дня в рамках летных испытаний Ан-148-100Е №61708 выполнил 31 полет. Замечаний, влияющих на безопасность полетов, выявлено не было», - говорится в сообщении.

Для расследования причин катастрофы 5 марта 2011 г. будет создана комиссия Минпромторга России.

Украина примет участие в расследовании причин катастрофы самолета Ан-148-100 в Белгородской области. Об этом сообщила РосБизнесКонсалтингу пресс-секретарь Государственного авиастроительного концерна «Антонов» Оксана Трофимчук.

"Наши специалисты, как разработчики самолета, обязательно примут участие в расследовании", - сказала она.

В Госавиаадминистрации Украины сообщили, что, по предварительной информации, украинских граждан в разбившемся самолете не было. По информации ОАК, на борту воздушного судна в момент катастрофы находился экипаж в составе шести человек: командир экипажа – летчик испытатель первого класса, заслуженный летчик-испытатель РФ Юрий Зубрицкий, члены экипажа – штурман-испытатель первого класса, заслуженный штурман РФ Владимир Ясько, бортовой инженер-испытатель Александр Королев, ведущий инженер по летным испытаниям Анатолий Самошкин и пилоты Республики Союз Мьянма Хтен Лин Аунг и Зау Хтун Аунг.

Все находившиеся на борту погибли.

Сообщается, что Ан-148-100Е №61708 предназначался для поставки в Мьянму по контракту, подписанному в 2010 году между ОАО «Объединенная авиастроительная корпорация» (ОАК) и Правительством Республики Союз Мьянма. Исполнителем контракта являлось ОАО «Воронежское акционерное самолетостроительное общество» (ВАСО). В феврале 2011 года самолет завершил в ОАО «ВАСО» летные испытания. На момент катастрофы самолет находился на балансе завода-изготовителя.

Пилоты Мьянмы проходили обучение в соответствии с утвержденной 15.02.2011 г. программой подготовки летного состава на воздушном судне Ан-148-100Е, которая была начата по завершении программы заводских испытаний.