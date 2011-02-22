Молдавские общества Буковины просят Европарламент предостеречь Румынию

Представители молдавских национально-культурных обществ Буковины в обращении к Европейскому парламенту выразили свою обеспокоенность по поводу сделанного в ноябре прошлого года заявления румынского президента Траяна БАСЕСКУ о вхождении в ближайшее время Молдовы в состав Румынии.

Как отмечается в переданном УНИАН обращении, представители молдавских обществ считают, что Украина была, есть и будет страной, заинтересованной в сохранении суверенитета и территориальной целостности Республики Молдова.

По их мнению, изменение статуса Молдовы может привести «исключительно к дестабилизации и к совершенно непрогнозируемым последствиям во всей архитектуре европейской безопасности».

«Сегодня, как никогда важно, чтобы все государства, входящие в ОБСЕ, подтвердили свою приверженность принципам территориальной целостности границ на континенте. В связи с этим любые заявления, с чьей стороны они бы не звучали, о возможной, даже в отдаленной перспективе, децентрализации Молдовы и перемещения границ в ту или иную сторону, ничего, кроме обеспокоенности и удивления у нас не вызывают », - говорится в документе.

Авторы обращения просят Европарламент предостеречь румынскую сторону от подобных заявлений и действий в будущем.

«Обращаем внимание на то, что представители молдавских обществ Буковины возмущены действиями румынской стороны по выдаче паспортов гражданам Черновицкой области (как украинцам, так и молдаванам). Румынская сторона целенаправленно на протяжении многих лет проводит «румынизацию» местных молдаван. Просим Вас предостеречь румынскую сторону от подобных заявлений и действий в будущем и не провоцировать ухудшение в украинско-молдавско-румынских отношениях», - говорится в обращении, которое подписали председатель Всеукраинской ассоциации молдавской культуры Анатолий ФЕТЕСКУ, председатель Совета Черновицкого городского общества молдавской культуры Вячеслав ИГНАТЕСКУ, председатель Совета межрайонного общества молдавской культуры Буковины Юрий СТАДНИЧУК и заместитель председателя Совета межрайонного общества молдавской культуры Буковины Роман БРИНЗИЛА.

Справка УНИАН. В конце ноября 2010 года Президент Румынии Траян БАСЕСКУ заявил, что Молдова может войти в состав его страны в ближайшие 25 лет.

По его мнению, это также поможет Украине быстрее вступить в ЕС.

Румынский лидер отметил, что граница Румынии (и Евросоюза) прошла бы в таком случае по Днестру. При этом, Украина получила бы сильный стимул для дальнейшей демократизации и интеграции в Евросоюз.

В то же время Т.БАСЕСКУ подчеркнул, что Бухарест никогда не подпишет договор о границе с Молдовой, поскольку это "узаконило бы пакт Молотова-Риббентропа".