НАТО: египетским военным надо быстро обеспечить переход к демократии

Генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен призвал военных Египта обеспечить мирный и быстрый переход страны к демократии, сообщает РИА "Новости".

Президент Хосни Мубарак, правивший Египтом почти 30 лет, в минувшую пятницу подал в отставку с поста главы государства после 18 дней народных волнений. Его уходу предшествовало ухудшение экономической и социальной ситуаций, обвал в системе внутренней безопасности страны.

Взяв власть в свои руки, Высший совет вооруженных сил Египта заявил, что гарантирует выполнение всех взятых на себя ранее египетскими властями обещаний, в том числе внесение поправок в конституцию.

"Египетским военным теперь надлежит обеспечить организованный и быстрый переход к демократии", - говорится в видеообращении Расмуссена, распространенном в Брюсселе пресс-службой НАТО. По словам Расмуссена, более 30 лет Египет "был силой мира и стабильности в регионе" и останется таковым.