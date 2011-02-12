В Москве после «Дня Гнева» задержали 18 участников митинга

В Москве после «Дня Гнева» были задержаны 18 участников митинга, в том числе один из организаторов Сергей УДАЛЬЦОВ.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе оппозиционного движения «Левый фронт» – 10 из них были доставлены в ОВД «Китай –город», еще 8 – в ОВД «Якиманка».

По информации представителя УВД по Центральному административному округу, Москвы было задержано 14 человек.

Как сообщал УНИАН, на митинг собралось несколько сотен человек. Митинг проходил под лозунгами «Пора менять власть! Пора менять курс!», «Хватит уничтожать науку, медицину и образование!», «Нет росту цен и тарифов!», «Вернем себе город! Наведем порядок в Москве!»

По окончании мероприятия группа оппозиционеров во главе с С.УДАЛЬЦОВЫМ направились по тротуару к зданию Администрации Президента РФ, чтобы передать свои требования, но возле гостиницы «Метрополь» сотрудники 1-го оперативного полка милиции стали задерживать идущих, поскольку их шествие не было согласовано властями.

Основными требованиями «Дня Гнева» является: реальное народовластие и самоуправление (свободные выборы, прямые выборы губернаторов, прямые выборы мировых и районных судей); социальная справедливость (рост зарплат с опережением роста цен на предметы первой необходимости, плата за услуги ЖКХ - не более 5% от дохода семьи, прозрачный механизм формирования тарифов, остановка роста цен на бензин); нормализация межнациональных отношений (эффективная миграционная политика, введение жесткой ответственности за использование труда нелегальных мигрантов, равная оплата труда и социальные гарантии, независимо от национальности и гражданства); наведение порядка в Москве и Подмосковье (решение проблемы «обманутых дольщиков», прекращение незаконной застройки и сноса гаражей, пересмотр Генплана в интересах граждан, сохранение исторических памятников и природоохранных территорий, спасение Химкинского леса, разумное решение транспортной проблемы, полноценное расследование итогов деятельности бывших московских властей).