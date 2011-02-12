Пакистанский суд выдал ордер на арест экс-президента Мушаррафа

Антитеррористический суд пакистанского города Равалпинди выдал ордер на арест бывшего Президента Пакистана Первеза МУШАРРАФА в связи с делом об убийстве экс-премьера Беназир Бхутто в 2007 году.

Как передает РИА «Новости», П.МУШАРРАФ, согласно ордеру, должен быть доставлен в суд к 19 февраля.

Ранее Федеральное агентство расследований (ФАР) Пакистана внесло имя П.МУШАРРАФА в список лиц, обвиняемых в причастности к убийству Б.Бхутто, которая погибла в декабре 2007 года во время предвыборного митинга в городе Равалпинди. Тогда в результате взрыва террориста-смертника была убита Б.Бхутто и еще 26 человек, ранения получили более 90 человек.

Решение Антитеррористического суда Равалпинди об аресте П.МУШАРРАФА основывается на показаниях бывшего главы полиции этого города Сауда АЗИЗА, который заявил на следствии, что режим охраны Б.Бхутто был изменен по указанию П.МУШАРРАФА.

В октябре прошлого года ФАР Пакистана завершило следствие по делу об убийстве Б.Бхутто и пришло к выводу, что его организовали боевики из группировки "Движение талибов Пакистана". Однако, по мнению следователей, террористы смогли совершить это преступление из-за халатных действий полиции.

П.МУШАРРАФ подал в отставку с поста Президента 18 августа 2008 года, чтобы избежать импичмента, которым ему угрожала правящая парламентская коалиция. В настоящее время П.МУШАРРАФ живет в Лондоне в добровольном изгнании.