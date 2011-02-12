Евросоюз и МВФ выделят Греции 15 млрд. евро

Европейский Союз и Международный валютный фонд утвердили очередной пакет антикризисной помощи Греции - в размере 15 млрд. евро.

Об этом сообщает радио «Свобода».

В заявлении ЕС и МВФ, однако, отмечается, что усилия Греции по преодолению финансового кризиса не принесут успеха, если налоговая реформа и программа приватизации, предложенные правительством, не будут ускорены.

Общая сумма стабилизационного кредита для Греции, одобренного в прошлом году, - 110 млрд. евро.