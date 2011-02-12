В здание Киевского вокзала в Москве не пускают пассажиров

На Киевском вокзале Москвы, откуда курсирует большинство поездов из российской столицы в Украину, усилены меры безопасности.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, перед входом в здание Киевского вокзала со стороны площади установлены две рамки-металлоискатели, а само здание патрулируют не менее 10 сотрудников милиции.

В тоже время перед входом в вокзал со стороны перронов рамки-металлоискатели не установлены, поэтому сотрудники милиции не пускают пассажиров в здание и предлагают воспользоваться другим входом.

Как сообщал УНИАН, 10 февраля Президент РФ Дмитрий МЕДВЕДЕВ проверил обеспечение безопасности на Киевском вокзале в Москве, откуда уходит большинство поездов из российской столицы в Украину.

После этого ОАО «РЖД» начало установку рамок-металлоискателей на вокзалах. Первыми будут оборудованы вокзалы Москвы и Санкт-Петербурга, где в течение ближайших трех дней будут установлены более 60 рамок-металлоискателей.

Решение усилить меры безопасности на транспорте и объектах социальной инфраструктуры было принято властями России после теракта в московском аэропорту «Домодедово», где погибли 36 человек, более 150 пострадали.