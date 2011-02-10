Египетская оппозиция боится военного переворота

Представитель египетского оппозиционного движения "Братья-мусульмане" Эссам Эриан заявил, что опасается, что египетская армия готовит военный переворот в стране, сообщает Би-би-си.

"Все это похоже на военный заговор. Я очень взволнован и обеспокоен. Проблема не в президенте, проблема в режиме", - сказал он в интервью Reuters.

Ранее командующий вооруженными силами в районе Каира генерал Хассан аль-Руэни обратился к оппозиции и пообещал, что "все требования будут выполнены сегодня".

До этого на заседании высшего совета вооруженных сил было принято решение "поддержать законные требования народа".

Некоторое время назад премьер-министр Египта Ахмед Шафик сообщил Арабской службе Би-би-си, что возможность ухода президента обсуждается, и решение станет известно в самое ближайшее время.