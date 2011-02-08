Британского корреспондента выслали из России

Московского корреспондента британской газеты The Guardian выслали из России, сообщает Лента.ру.

Люк Хардинг (Luke Harding) прибыл в Россию после двухмесячного отсутствия, однако ему было отказано во въезде после проверки паспорта. Журналиста отправили в Великобританию на первом же самолете. Виза Хардинга была аннулирована. Причины этого решения не называются.

Как пишет The Guardian, cотрудник федеральной пограничной службы сообщил Хардингу, что Россия для него закрыта.

The Guardian склонна связывать депортацию Хардинга с сотрудничеством газеты с проектом WikiLeaks. В частности, речь идет о материале Хардинга, в котором тот прокомментировал одну из публикаций WikiLeaks, где утверждалось, что при Владимире Путине Россия превратилась в "фактически мафиозное государство".

Вскоре после высылки на своей странице в сервисе микроблогов Twitter Хардинг также предположил, что "последней каплей" стал WikiLeaks.

Хардинг - соавтор книги о WikiLeaks, изданной The Guardian.

Подчеркивается, что Хардинг стал первым британским журналистом, высланным из России, со времен окончания "холодной войны".

Сообщается, что министр иностранных дел Великобритании Уильям Хейг связался с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым, однако тот пока никак не прокомментировал произошедшее.

Газета The Guardian является партнером WikiLeaks в Великобритании: она заранее получает доступ ко всем секретным документам, помогает готовить их к публикации и взамен получает эксклюзивную информацию.