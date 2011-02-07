НАТО встревожена влиянием "арабских революций" на Европу

Генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен заявил, что беспорядки в таких арабских странах, как Египет и Тунис, могут отрицательно сказаться на их экономике и увеличить нелегальную иммиграцию в Европу, сообщает Би-би-си.

Вместе с тем НАТО не намерена вмешиваться в события в Египте, хотя обеспокоена происходящим в этой стране и внимательно следит за развитием событий, заявил он.

По словам Расмуссена, события на Севере Африки стали для членов альянса своевременным предупреждением о том, что их безопасность все еще не обеспечена, и угроза может исходить даже от ближайших соседей.

Выступая в Брюсселе, руководитель НАТО призвал его членов, которые вынуждены сокращать расходы на оборону в целях борьбы с бюджетным дефицитом, принимать меры к поддержанию своей и коллективной боеспособности.

Генсек призвал проводить "разумную" политику в области обороны, не урезая значительным образом оборонные расходы в условиях глобального финансового и экономического кризиса. "Экономический кризис не должен превратиться в кризис для безопасности", - заявил он.