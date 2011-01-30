Белорусская оппозиция проводит пикет у здания КГБ

Белорусская оппозиция проводит несанкционированный пикет в центре Минска у здания КГБ Белоруссии. Пикетчики требуют, чтобы из изолятора КГБ освободили оппозиционеров, задержанных в январе после президентских выборов.

Сотрудники милиции уже задержали семерых участников акции, стоявщих под КГБ с портретами арестованных оппозиционеров.