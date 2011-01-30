Белорусская оппозиция проводит пикет у здания КГБ
17:59, 30 января 2011Мир
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Милиция задержала еще семерых
Белорусская оппозиция проводит несанкционированный пикет в центре Минска у здания КГБ Белоруссии. Пикетчики требуют, чтобы из изолятора КГБ освободили оппозиционеров, задержанных в январе после президентских выборов.
Сотрудники милиции уже задержали семерых участников акции, стоявщих под КГБ с портретами арестованных оппозиционеров.
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