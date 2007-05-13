Итоги выборов в Армении могут повлиять не только на имидж страны

По предварительным данным, на парламентских выборах в Армении победили четыре партии – три пропрезидентские и одна – оппозиционная.

Как передает Рейтер, итоги прошедших в субботу парламентских выборов в Армении могут повлиять не только на имидж страны на международной арене, но и на выбор главной кандидатуры на предстоящих в 2008 году выборах президента, когда свой пост покинет нынешний глава государства Роберт КОЧАРЯН.

Центральная избирательная комиссия сообщила, что после обработки около 60% бюллетеней лидером голосования стала Республиканская партия, возглавляемая премьер-министром Армении, за ней следуют пропрезидентские «Процветающая Армения» и «Дашнакцутюн», а также оппозиционная «Оринарц Еркир» ("Страна законов").

Республиканская партия союзника и потенциального преемника Р.КОЧАРЯНА, премьер-министра Сержа САРГСЯНА считалась фаворитом голосования, в котором в субботу приняло участие 59,4% из 2,3 миллиона избирателей. По предварительным данным, партия получила около 35-40% голосов избирателей.

Вышедшую на второе место партию «Процветающая Армения» возглавляет известный бизнесмен и глава Олимпийского комитета страны Гагик ЦАРУКЯН. Партия, в руководство которой входят многие сотрудники администрации нынешнего президента страны, была создана лишь год тому назад.

Партия «Дашнакцутюн» была представлена и в прежнем парламенте и входила в правящую коалицию, а партия «Оринац Еркир» (Страна законов) покинула ее, перейдя в оппозицию.

Единственную оппозиционную силу, по предварительным данным, прошедшую в парламент, возглавляет экс-спикер парламента Армении Артур БАГДАСАРЯН, имеющий и президентские амбиции.

Выборы 131 депутата парламента прошли по смешанной системе: 90 мандатов будут распределены по партийным спискам, а 41 - в одномандатных округах, где боролись 119 кандидатов, которым для победы необходимо набрать простое большинство голосов избирателей.