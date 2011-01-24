Пока нет данных о гражданах Украины, пострадавших в Домодедово
Дело на особом контроле Посольства
Информацией о том, есть ли граждане Украины среди пострадавших в результате взрыва в московском аэропорту «Домодедово», украинский МИД в настоящее время не располагает.
Об этом УНИАН сообщили в Департаменте информационной политики Министерства иностранных дел Украины.
По данным дипучреждения, аэропорт "Домодедово" продолжает частично принимать самолеты, в то же время, часть авиарейсов перенаправлены в аэропорты "Внуково" и "Шереметьево".
Дело находится на особом контроле Посольства Украины в РФ и в Департаменте консульской службы МИД Украины.
Как сообщал УНИАН, сегодня в московском аэропорту «Домодедово» произошел взрыв. Количество погибших на данный момент составляет 35 человек.
По предварительным данным, взрыв совершил террорист-смертник.