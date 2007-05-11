Мосгорсуд отказал в реабилитации царской семьи
14:50, 11 мая 2007Мир
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Отклонен иск княгини Марии Романовой
Мосгорсуд оставил в силе постановление о признании законным решения Генпрокуратуры России об отказе в реабилитации царской семьи, сообщает РИА новости. Таким образом суд отказал в удовлетворении кассационной жалобы княгини Марии Романовой и кассационного представления Генпрокуратуры.
Стороны просили отменить решение Тверского суда Москвы.
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