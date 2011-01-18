Как диспетчеры Смоленского аэродрома способствовали катастрофе?

Диспетчеры Смоленского аэродрома предоставили польским и российским пилотам, которые пытались посадить самолеты 10 апреля 2010 года, разные данные о погоде и горизонтальной видимости.

Как передает корреспондент УНИАН в Польше, об этом на пресс-конференции в Варшаве сообщили представители польской государственной комиссии, которая изучает причины катастрофы правительственного самолета Ту-154.

По их данным, пилотам польского Як-40, которые везли в Смоленск польских журналистов, диспетчеры сообщали о видимости на аэродроме около 1,5 тыс. метров, а минутой позже российскому Іл-76 – 1 тыс. метров.

„Невозможно, чтобы так быстро менялась погода”, - отметил заместитель главы польской комиссии Мирослав ГРОХОВСКИЙ.

Он отметил, что позже диспетчеры информировали о видимости 800 метров, в то время как реально было видно только за 300-500 метров, не объяснив причину такой значительной разницы в показателях.

М.ГРОХОВСКИЙ сказал, что российский Іл-76, несмотря на получение от диспетчеров „условного согласия на посадку”, пошел ниже высоты принятия решения 100 метров, а диспетчер не приказал ему прекратить снижение. (Іл-76 после двух неудачных попыток вылетел на запасной аэродром. Аналогичное „условное согласие” получил пилот польского правительственного самолета Ту-154 – УНИАН).

Представитель комиссии также отметил, что если бы диспетчеры сообщили экипажу Ту-154 о погодных условиях, которые делают невозможной посадку, еще до вылета из Варшавы, то польская сторона могла бы подготовить альтернативный сценарий полета и оперативно определить запасные аэродромы для посадки.

Как сообщал УНИАН, пилотам польского Як-40, который вылетел из Варшавы на 80 минут раньше, чем Ту-154, несмотря на сильный туман, удалось посадить самолет в Смоленске 10 апреля 2010 года.

По данным польских экспертов, Як-40 садился в Смоленске при горизонтальной видимости 500 метров, в то время, как определенная минимальной для безопасной посадки видимость на этом аэродроме составляет 1 тыс. метров.