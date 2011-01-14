Руководители ЕС поздравили Молдову

Президент Европарламента Ежи БУЗЕК поздравил новое правительство Молдовы с утверждением в парламенте страны.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом говорится в его комментарии, распространенном сегодня.

«Я приветствую поддержку молдавскому правительству от парламента Молдовы, и ожидаю встречи с премьер-министром Владом ФИЛАТОМ в начале февраля в Брюсселе», - отмечается в комментарии.

Президент Европарламента выразил надежду на то, что новое правительство сможет добавить политической стабильности в стране.

Вместе с тем Е.БУЗЕК подчеркнул необходимость продолжения реформ и призвал все политические силы страны найти пути выхода из конституционного тупика и избрать Президента страны.

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Верховный представитель ЕС по вопросам совместной внешней политики и политики безопасности Кэтрин ЭШТОН и комиссар ЕС по вопросам расширения и Европейской политики соседства Стефан ФЮЛЕ поздравили Молдову с утверждением нового правительства.

Об этом говорится в их совместном заявлении, распространенном сегодня.

«Это важный шаг для демократического развития страны. Мы верим, что новое правительство продолжит базироваться на стабильном прогрессе, достигнутом в отношения Молдова-ЕС», - отмечается в заявлении.

К.ЭШТОН и С.ФЮЛЕ также выразили надежду на то, что силы, представленные в парламенте страны, смогут в результате открытого и конструктивного диалога прийти к согласию относительно избрания нового Президента Молдовы, а также о продолжении реформ в рамках Европейского порядка дня.

Представители ЕС заверили Молдову в готовности и далее углублять отношения и поддерживать реформы.

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Как сообщал УНИАН, сегодня парламент Молдовы вынес вотум доверия новому правительству страны и утвердил Влада ФИЛАТА премьер-министром.