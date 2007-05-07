Саакашвили: нас бы давно попытались съесть, но они боятся...

Несмотря на полное эмбарго со стороны России Грузия еще никогда не была такой политически и экономически независимой страной, как сейчас. Такое заявление президент Грузии Михаил Саакашвили сделал накануне на встрече со студентами Батумского государственного университета. В Аджарии 6 мая отмечалась третья годовщина аджарской революции, в результате которой бывшему лидеру автономии Аслану Абашидзе пришлось покинуть Грузию и вылететь в Москву с семьей и ближайшим окружением.

"Грузия еще никогда не была такой политически и экономически независимой, как сейчас, хотя главный экономический партнер (Россия) объявил нам абсолютное эмбарго. Мы живем сегодня в условиях абсолютной блокады и эмбарго, но, несмотря на это, я открыл в Батуми строительство на более чем 100-миллионные инвестиции - здесь строятся лучшие на Черноморском побережье гостиницы "Шератон" и "Рэдиссон", - сказал М.Саакашвили. Также, подчеркнул он, в Батуми открылся фармацевтический завод, не функционирующий с 1990г., и 18 ресторанов. В ближайшее время будет открыт новый аэропорт и швейная фабрика.

"Никогда страна не была еще такой развивающейся, но вы должны знать - сотни миллионов долларов, может быть, более миллиарда, тратится ежегодно на дискредитацию Грузии" , - сообщил грузинский президент. Несмотря на это, продолжил он, "Грузию узнали как позитивную, положительную, а иногда и легендарную страну".

По словам М.Саакашвили, у Грузии еще никогда не было так много друзей и партнеров. "Нас бы давно попытались съесть, хотя и не сумеют, но они боятся, в первую очередь, нашего единства и наших друзей", - заявил он. Вместе с тем, полагает М.Саакашвили, граждане страны " должны понимать - Грузия стоит перед опасностью серьезных рисков, у нее есть серьезные противники". Но в то же время, подчеркнул он, "если на протяжении веков перед нами стоял главный вопрос - выжить, спастись, теперь наша главная задача - не спастись, а окончательно выиграть".

РБК