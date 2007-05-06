Подозрение в терроризме - не повод, чтобы не продавать оружие

Оружейники США выступают против запрета на продажу оружия подозреваемым в терроризме.

Национальная стрелковая ассоциация (NRA), одна из влиятельных лоббистских групп США, призвала администрацию президента страны Джорджа Буша отказаться от поддержки законопроекта, предусматривающего запрет на продажу оружия лицам, подозреваемым в терроризме, как нарушающего гражданские свободы, сообщает Associated Press.

Директор NRA Крис Кокс направил письмо генеральному прокурору США Альберто Гонсалесу. К.Кокс указал, что внесенный на прошлой неделе сенатором Франком Лаутенбергом законопроект, "позволит осуществлять произвольное нарушение второй поправки Конституции на основе не подкрепленного фактами подозрения в терроризме". "Слово "подозрение" не имеет юридического смысла, особенно когда идет речь об отрицании конституционных свобод", - отмечается в письме.

Законопроект, поддержанный Министерством юстиции, предоставляет генеральному прокурору право заблокировать продажу оружия или выдачу лицензии на него подозреваемым в терроризме. В то же время вторая поправка Конституции США, которую активно защищает NRA, объединяющая владельцев и коллекционеров оружия, дает американцам право на ношение оружия.

Согласно действующему законодательству США, подозрение в терроризме не является основанием для отказа в продаже оружия.

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