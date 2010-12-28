В Беларуси сменен премьер-министр
19:23, 28 декабря 2010Мир
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И назначены 5 вице-премьеров
Президент Беларуси Александр ЛУКАШЕНКО назначил премьер-министром страны Михаила МЯСНИКОВИЧА.
Об этом сообщается на сайте президента Беларуси.
Ранее М.МЯСНИКОВИЧ занимал должность главы Национальной академии наук.
Также А.ЛУКАШЕНКО назначил вице-премьер-министров правительства.
Первым вице-премьер-министром остался Владимир СЕМАШКО, вице-премьерами стали возглавлявший ранее «Белагропромбанк» Сергей РУМАС, бывший посол Беларуси в Китае Анатолий ТОЗИК, Валерий ИВАНОВ и Александр КАЛИНИН.
Как сообщал УНИАН, 27 декабря А.ЛУКАШЕНКО принял отставку правительства в связи с выборами президента. До 27 декабря правительство Беларуси возглавлял Сергей СИДОРСКИЙ.
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