Правительство Беларуси подало в отставку

Премьер-министр Беларуси Сергей СИДОРСКИЙ подписал постановление Совета министров Беларуси о сложении полномочий правительства перед вновь избранным Президентом Республики Беларусь.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе белорусского правительства.

В постановлении отмечается, что такое решение принято в соответствии с частью третьей статьи 106 Конституции Республики Беларусь.

В пресс-службе Президента Беларуси сообщили, что Александр ЛУКАШЕНКО принял отставку правительства.

"Новый состав Совета министров будет сформирован в ближайшее время", - отметили в пресс-службе.

Как сообщал УНИАН, в Беларуси 19 декабря состоялись очередные президентские выборы, в результате которых действующий Президент А.ЛУКАШЕНКО победил с почти 80% поддержки.

В настоящее время в Беларуси продолжаются обыски и аресты представителей оппозиции, которая обвиняется в подготовке и организации массовых беспорядков вечером 19 декабря.

В следственном изоляторе Комитета государственной безопасности находятся пятеро экс-кандидатов в Президенты Беларуси.