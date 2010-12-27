Правительство Беларуси подало в отставку
Лукашенко обещает новое в ближайшее время
Премьер-министр Беларуси Сергей СИДОРСКИЙ подписал постановление Совета министров Беларуси о сложении полномочий правительства перед вновь избранным Президентом Республики Беларусь.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе белорусского правительства.
В постановлении отмечается, что такое решение принято в соответствии с частью третьей статьи 106 Конституции Республики Беларусь.
В пресс-службе Президента Беларуси сообщили, что Александр ЛУКАШЕНКО принял отставку правительства.
"Новый состав Совета министров будет сформирован в ближайшее время", - отметили в пресс-службе.
Как сообщал УНИАН, в Беларуси 19 декабря состоялись очередные президентские выборы, в результате которых действующий Президент А.ЛУКАШЕНКО победил с почти 80% поддержки.
В настоящее время в Беларуси продолжаются обыски и аресты представителей оппозиции, которая обвиняется в подготовке и организации массовых беспорядков вечером 19 декабря.
В следственном изоляторе Комитета государственной безопасности находятся пятеро экс-кандидатов в Президенты Беларуси.