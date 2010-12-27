Ходорковскому и Лебедеву объявлен приговор

Михаил Ходорковский и Платон Лебедев признаны виновными в хищении нефти у добывающих компаний и в легализации денежных средств, полученных преступным путем, сообщает ИТАР-ТАСС.

По мнению Хамовнического суда, бизнесмены "совершили хищение чужого имущества, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору и с использованием своего служебного положения".

Ходорковский и Лебедев обвиняются в хищении 218 миллионов тонн нефти. Как говорится в приговоре, подсудимые отмывали деньги, полученные от хищения нефти, путем заключения сложных сделок по ее реализации за рубеж и на внутреннем рынке, "которые носили завуалированный характер, с целью придать им видимость законности".

Обвиняемые также признаны руководителями организованной группы, которая совершала преступления в нефтяном комплексе России, сообщает РИА Новости. Похищенное они, в основном, направляли для собственного обогащения, говорится в приговоре. Меньшая часть денег шла в действующие предприятия нефтедобычи и переработки, чтобы "создать возможность дальнейшего продолжения хищений".

Как заявил судья Виктор Данилкин, Ходорковский и Лебедев для "облегчения совершения преступлений" зарегистрировали в офшорных зонах подставные компании.

Кроме того, в приговоре говорится, что компания "ЮКОС" намеренно ставила свои дочерние предприятия "Юганскнефтегаз", "Самаранефтегаз" и "Томскнефть" в невыгодные экономические условия, заключая с ними соглашения на покупку нефти, которые фактически лишили их возможности вести самостоятельную хозяйственную деятельность.

Ранее судья объявил о том, что по эпизоду, связанному с хищением акций "Томскнефть-ВМК", уголовное преследование подсудимых прекращено за истечением срока давности.

Сторона обвинения просит приговорить Ходорковского и Лебедева к 14 годам лишения свободы каждого.

Лента.ру