В Беларуси продолжаются обыски у противников Лукашенко

Сотрудники КГБ Беларуси провели обыски в офисах и квартирах противников авторитарного главы государства Александра Лукашенко, сообщает Deutsche Welle. Эти мероприятия проведены в рамках расследования дела о "массовых беспорядках" в Минске после спорного переизбрания Лукашенко президентом на выборах 19 декабря.

Один из лидеров оппозиции - председатель движения "За Свободу" Александр Милинкевич направил руководителям Евросоюза - Херману ван Ромпею, Кэтрин Эштон и Штефану Фюле - письмо с призывом восстановить отношения с Беларусью лишь после освобождения политзаключенных и задержанных 19 декабря, сообщает агентство БелаПАН.

Между тем глава Центризбиркома Беларуси Лидия Ермошина обвинила наблюдателей ОБСЕ в присвоении "карательных функций". По ее словам, наблюдатели от ОБСЕ "стали присваивать себе столь широкие права", что превратились в некий аналог комитета госконтроля СССР.

"Они берут на себя не только функции наблюдательные, но и функции карательные, которые выходят далеко за рамки самой идеи международного наблюдения" и являются, "по сути, вмешательством во внутренние дела суверенного государства", цитирует слова Ермошиной агентство ИТАР-ТАСС.