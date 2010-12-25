Королева Британии в рождественском послании рассказала о пользе спорта

Королева Великобритании Елизавета ВТОРАЯ в рождественском обращении к нации и странам британского Содружества рассказала о том, как принципы спорта могут сделать общество лучше, а людей - ближе друг к другу.

Как передает РИА Новости, глава Великобритании начала свое выступление с экскурса в историю, напомнив о том, как создавалась Библия короля Якова 400 лет назад, и из этого рассказа стало ясно, почему королева решила в этом году впервые записать свое обращение из дворца Хэмптон-корт.

В 1604 году король Шотландии Яков Шестой (он же король Англии Яков Первый) созвал так называемую хэмптонкортскую конференцию, на которой было принято решение о создании нового перевода Библии, который устроил бы разные христианские религиозные группы и положил бы конец вражде и спорам между ними. Переводом занимались 47 переводчиков - членов англиканской церкви, и завершилась работа в 1611 году. Библия короля Якова - самая распространенная версия Священного Писания, которая признана классическим религиозным и литературным произведением.

"Библия короля Якова была важной общей работой, которая потребовала объединения усилия десятков ведущих духовных представителей. Все это было направлено на то, чтобы достичь взаимопонимания ради блага христианской церкви...Четыреста лет спустя создавать сплоченные сообщества и гармонию в них важно как никогда, и одним из способов достичь этого является спорт", - сказала Елизавета ВТОРАЯ.

Вспоминая спортивные события прошедшего года, глава Соединенного Королевства рассказала о том, как воочию видела объединяющую и исцеляющую силу спорта, когда громче всех на Играх Содружества аплодировали спортсменам из самых маленьких государств, а участие в Паралимпийских играх давало бывшим военнослужащим новые цели и надежды в жизни.

"Помимо развития физических качеств, спорт и соревнования способны развивать и социальные навыки. Никто не получит отдачи от игр, если не будет соблюдать правила, и ни одна команда не выиграет, если не будет слаженности между игроками. Такие командные качества могут пойти на пользу любым сообществам и организациям", - считает королева.

Немаловажным она называет и сам спортивный дух, когда один испытывает уважение и любовь к своему оппоненту.

"Люди могут принадлежать ко многим сообществам, включая религиозные. Король Яков, наверное, и не предполагал, какую важную роль будет играть спорт в продвижении гармонии и единства интересов. Но по подписи на Библии, которая носит его имя, мы видим - ничего нет желаннее, чем причислять себя к группе людей, которые готовы помогать друг другу", - заключила королева.

Обращение включало в себя видеохронику посещения королевой спортивных событий, встреч с детьми, поездок ее внуков принцев Уильяма и Гарри. Елизавета ВТОРАЯ появилась перед телезрителями в фиолетовом костюме на фоне интерьеров дворца и маленьких хористов, выступление которых завершило ежегодное рождественское послание.