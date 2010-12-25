Папа Римский поздравил католический мир с Рождеством Христовым.

Сегодня ночью римский первосвященник отслужил в соборе Святого Петра торжественную рождественскую мессу, передает ИТАР-ТАСС.

Она началась с шествия кардиналов и епископов, сопровождавшегося пением календ. Папа БЕНЕДИКТ XVI, облаченный в золоченные ритуальные одежды, оповестил крещенный мир о приходе Спасителя. "Христианский Бог дал людям силу преодолеть тиранию власти, - отметил понтифик, - и мы обращаемся к Нему с просьбой продемонстрировать свое могущество, превратив Землю в царствие истины, любви, справедливости и мира".

В базилике находились свыше 10 тыс. человек: деятели итальянского государства, иностранные дипломаты, аккредитованные при Святом Престоле.

Сегодня главным событием католического Рождества станет выступление Папы Римского с посланием "Урби эт орби" ("Городу и миру"), которое он произнесет с центрального балкона базилики в полдень.