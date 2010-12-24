Газпром в 2011 году снизит на 15% цену газа для Эстонии и Латвии

ОАО "Газпром" снизил на 15% цену на газ на 2011 год для Эстонии и Латвии, которые взяли на себя обязательства увеличить закупку газа до докризисных объемов.

Об этом сообщил в пятницу журналистам заместитель председателя правления российского газового холдинга Валерий ГОЛУБЕВ, передает РИА «Новости».

"Цены на газ для Латвии будут снижены, поскольку они взяли на себя обязательства восстановить потребление на уровне 2007 года. Этот вопрос решен полностью. Также положительное решение принято в отношении Эстонии", – сказал В.ГОЛУБЕВ.

В то же время, по его словам, для Литвы цены в 2011 году снижены не будут. "В отношении Литвы решение по снижению цены не достигнуто... Нет оснований снижения цен для Литвы", – заявил В.ГОЛУБЕВ.

Также он отметил, что принцип ценообразования поставок российского газа в Беларусь будет пересмотрен с 2012 года, при применении новой формулы цена может снизиться на 15%.

"Поскольку Беларусь вошла в единый Таможенный союз и Единое экономическое пространство, контракты на 2012 год будут заключаться на других принципах. В качестве базовой будет браться среднеевропейская цена на газ минус таможенные пошлины и стоимость транзита", – сказал В.ГОЛУБЕВ.

Он добавил, что если брать за основу цену на газ 2011 года, которая составит для Беларуси 230 долларов за тысячу кубометров, то по новой формуле цены "газ бы стоил на 30 долларов дешевле".

По словам В.ГОЛУБЕВА, в 2011 году "Газпром" не будет снижать цену на газ для Беларуси, поскольку, согласно заключенным контрактам, "Газпром" свои обязательства выполнил, размеры коммерческой наценки урегулированы".

Он отметил, что в отношении Беларуси в настоящее время действует стопроцентная формула цены на газ сроком на четыре года.