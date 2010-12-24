Европарламент соберет спецзаседание по Беларуси

Европейском парламенте состоится специальное заседание, посвященное ситуации в Беларуси после выборов 19 декабря этого года и массового разгона мирных демонстрантов в Минске.

Об этом собственному корреспонденту УНИАН в Брюсселе сообщили в пресс-службе Президента Европарламента.

«После консультаций, проведенных Президентом Европарламента Ежи БУЗЕКОМ с главами соответствующих комитетов и делегаций Европарламента, было принято решение провести специальное совместное заседание по ситуации в Беларуси», - сообщает пресс-служба.

Заседание состоится в среду, 12 января. В нем примут участие члены Комитета по вопросам иностранных дел Европарламента, подкомитета по правам человека, делегаций Европарламента в Парламентской Ассамблее Euronest (ЕС – страны-участницы «Восточного партнерства») и по связям с Беларусью, а также Президент Европарламента

«Важно, чтобы мы поддерживали давление на правительство Александра ЛУКАШЕНКО на самом высоком уровне после жестокостей в Беларуси. Европейский парламент оценит проведение президентских выборов, а также последующие события, включая чрезмерное и непропорциональное использование силы властями Беларуси, избиение и задержание кандидатов в Президенты, а также жестокость в отношении журналистов и активистов гражданского общества», - заявил по этому поводу Е.БУЗЕК.

Он также отметил, что в ходе заседание депутаты обсудят возможный будущий ответ ЕС на события в Минске.

Е.БУЗЕК также в очередной раз призвал власти Беларуси освободить всех задержанных 19 декабря.

Как сообщал УНИАН, 19 декабря в Беларуси состоялись президентские выборы на которых, по данным Центральной избирательной комиссии страны, победил действующий Президент Александр ЛУКАШЕНКО, получив около 80% голосов за.

Вечером 19 декабря полиция жестоко подавила акции протеста оппозиции, арестовав более 600 человек, среди которых 7 оппозиционных кандидатов в Президенты, трое из которых - Владимир НЕКЛЯЕВ, Николай СТАТКЕВИЧ, Виталий РЫМАШЕВСКИЙ – были перед тем избиты силами правопорядка.