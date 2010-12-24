Ассанж опроверг слухи о секретном договоре с Израилем

Следующие документы, которые опубликует сайт WikiLeaks, будут касаться Израиля. В частности, в них будет рассказываться о войне в Ливане в 2006 году и убийстве в Дубае одного из лидеров ХАМАС Махмуда аль-Мабуха. Об этом основатель ресурса Джулиан Ассанж заявил в интервью телеканалу "Аль-Джазира".

По его словам, всего будет опубликовано 3700 документов. Источник большинства из них - 2700 - посольство США в Тель-Авиве.

В Ливане израильтяне воевали против исламского движения "Хизбалла", напоминает Лента.ру. Военный конфликт начался после обстрела боевиками территории Израиля и продлился 34 дня.

Махмуд аль-Мабух был убит в январе 2010 года. ХАМАС обвинил в убийстве "Моссад" - разведку Израиля. Власти этой страны отрицают свою причастность к преступлению.

Ассанж также опроверг слухи о том, что WikiLeaks заключил с Израилем секретный договор, по которому эта страна не станет мишенью очередных разоблачений. По его словам, таких договоренностей портал не заключал ни с одним государством мира.