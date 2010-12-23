ЕС и США призвали Беларусь освободить участников акций протеста 19 декабря

Европейский Союз и Соединенные Штаты Америки призвали Беларусь освободить всех арестованных 19 декабря этого года участников акций протеста, включая кандидатов на пост Президента страны.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом идет речь в распространенном сегодня совместном заявлении Верховного представителя ЕС по вопросам совместной внешней политики и политики безопасности Кэтрин ЭШТОН и госсекретаря США Хиллари КЛИНТОН о ситуации в Беларуси.

«Мы строго осуждаем всю жестокость, в частности, непропорциональное применение силы против кандидатов в Президенты, политических активистов, представителей гражданского общества и журналистов. Взятые вместе выборы и последующие события представляют плачевный шаг назад в развитии демократического управления и уважения к правам человека в Беларуси», - отмечается в заявлении.

«Народ Беларуси заслуживает лучшего», - подчеркнули К.ЭШТОН и Х.КЛИНТОН.

В совместном документе отмечается, что ЕС и США признают серьезные проблемы в избирательном процессе и процессе подсчета голосов, как сообщала об этом миссия наблюдателей ОБСЕ, и содержится призыв к властям Беларуси значительно реформировать избирательный процесс, чтобы выполнить свои обязательства в рамках ОБСЕ.

В заявлении также написано, что правительству Беларуси следовало бы предпринять шаги, необходимые для создания политического пространства для политических активистов, представителей гражданского общества и независимых журналистов.

«Уважение к демократии и правам человека остается основным для улучшения отношений Беларуси с США и Европейским Союзом. Без существенного прогресса в этих областях, отношения не улучшатся», - подчеркнули К.ЭШТОН и Х.КЛИНТОН.

Они также подтвердили намерение продолжать оказывать поддержку народу Беларуси и представителям гражданского общества.

Как сообщал УНИАН, 19 декабря в Беларуси состоялись президентские выборы, на которых, по данным Центральной избирательной комиссии страны, победил действующий Президент Александр ЛУКАШЕНКО, получив около 80% голосов за.

Вечером 19 декабря полиция жестоко подавила акции протеста оппозиции, арестовав более 600 человек, среди которых 7 оппозиционных кандидатов в Президенты, трое из которых - Владимир НЕКЛЯЕВ, Николай СТАТКЕВИЧ, Виталий РЫМАШЕВСКИЙ – были перед тем избиты силами правопорядка.