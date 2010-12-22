МВД Беларуси предлагает услугу: информация о задержанных по телефону

МВД Беларуси обнародовало телефоны, по которым можно круглосуточно получать информацию о задержанных во время несанкционированной акции оппозиции, протестовавшей против результатов президентских выборов в стране, сообщает РИА Новости.

"Узнать о местонахождении лиц, задержанных 19 и 20 декабря во время несанкционированной акции, можно по телефонам Бюро регистрации несчастных случаев ГУВД Мингорисполкома (БРНС): 8-(017)-229-48-88, 8-(017)-229-46-12. Телефоны работают круглосуточно", - говорится в сообщении на сайте министерства.

Как сообщалось, милиция задержала 639 участников акции протеста, включая оппозиционных лидеров. Среди задержанных есть иностранные граждане.