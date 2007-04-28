Консульство Эстонии в Москве прекращает работу по соображениям безопасности.

По информации РИА “Новости”,об этом сообщило эстонское Посольство в России.

Накануне московская милиция усилила охрану посольства Эстонии из-за проведения около него митингов.

"Поскольку безопасность все-таки не гарантирована, хотя министр иностранных дел (России) Сергей ЛАВРОВ и обещал, но обстановка сейчас такова, что мы не можем открыть консульство в понедельник, как мы и планировали", - сказал пресс-атташе посольства Франек ПЕРСИДСКИ.

Он пояснил, что такое решение было принято, в частности, из-за того, что "был совершен акт вандализма - стена консульства была исписана лозунгами, оскорбительными для эстонского государства».

Посольство Эстонии и консульство находятся в одном комплексе зданий в центре Москвы.

У здания дипмиссии активисты молодежных движений проводят бессрочный пикет в знак протеста против демонтажа памятника воину-освободителю в Таллине. В пятницу участники акции предприняли попытку обратиться к эстонскому послу Марине КАЛЬЮРАНД с петициями и с этой целью заблокировали ее автомобиль у здания диппредставительства, но послу удалось выехать с территории посольства на другой машине.

В ночь на субботу в центре Таллина во время столкновений с полицией были задержаны почти 500 человек, из них более 100 - несовершеннолетние. По данным полиции, 60 человек ранены, один человек, гражданин РФ, погиб.